Следователи просят продлить арест Костылеву из-за риска давления на свидетелей

МВД: основатель Readovka может давить на соучастников хищения у МО
Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев может оказать давление на соучастников хищения более 1 млрд рублей у Минобороны, выделенных на доставку БПЛА. Об этом говорится в ходатайстве следователя МВД, которое зачитали в Тверском суде Москвы, передает ТАСС.

По версии следствия, Костылев знаком с другими участниками преступной группы. В ходатайстве сказано, что он может надавить на них, чтобы они дали показания, выгодные ему. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитный не собирается мешать следствию и оказывать давление на свидетелей.

27 февраля основателя Readovka задержали по подозрению в мошенничестве. Его вызвали на допрос по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ и поместили в изолятор временного содержания. Позже суд отправил обвиняемого под стражу.

Московский суд оставил его в СИЗО 15 апреля, отклонив апелляционную жалобу защиты, которая просила заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

До этого Костылев не признал вину по делу о хищении более 1 млрд рублей у Минобороны РФ.

Ранее адвокат рассказал об ухудшении состояния основателя Readovka в СИЗО.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

