Группа израильтян по неизвестной причине попыталась проникнуть в Сирию

Военные Израиля вернули в страну 40 израильтян, проникших на территорию Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пресекла проникновение группы из 40 израильтян на территорию Сирии и вернула их обратно на израильскую территорию. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что эти люди пересекли границу и прошли несколько сотен метров вглубь Сирии. Задержанные граждане были переданы полиции Израиля.

В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ решительно осуждает произошедшее, поскольку пресечение государственной границы — это уголовное преступление, угрожающее жизни мирных жителей и израильских военнослужащих.

Причина, по которой израильтяне пересекли границу, не называется.

В начале января сообщалось, что США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону, которая охватывала бы территории обоих государств. Новое предложение по соглашению в сфере безопасности были представлены американцами сирийской и израильской сторонам на переговорах в Париже, передавал портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее руководство Израиля во главе с Нетаньяху совершило визит в Сирию.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
