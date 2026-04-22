Суд продлил меру пресечения основателю Readovka Костылеву

Суд продлил срок ареста основателю Readovka Алексею Костылеву. Об этом пишет РИА Новости.

«Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 июля», — сказали в Тверском суде столицы.

Следователь, настаивая на продлении ареста, сообщил суду, что по делу необходимо провести допросы свидетелей, а также экспертизы, в том числе почерковедческую и бухгалтерскую.

27 февраля основателя Readovka задержали по подозрению в мошенничестве. Его вызвали на допрос по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ и поместили в изолятор временного содержания. Позже суд отправил обвиняемого под стражу. Костылев не признал вину.

Московский суд оставил его в СИЗО 15 апреля, отклонив апелляционную жалобу защиты, которая просила заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее адвокат рассказал об ухудшении состояния основателя Readovka в СИЗО.