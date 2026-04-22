Новак ответил на вопрос об интересе Турции к российскому СПГ

Новак: Турция не обращалась к России за поставками СПГ
Турция не обращалась к России за поставками сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

По словам Новака, Россия при необходимости может дозагрузить действующие газопроводы, которые используются не полностью.

«При наличии потребностей в дополнительных объемах у нас есть свободная мощность поставок по «Турецкому потоку», по «Голубому потоку». Мы в контакте с нашими турецкими партнерами постоянно», — сказал он.

21 апреля издание Politico сообщило, что Европейская комиссия хочет возобновить скоординированные общеевропейские закупки газа, поскольку война с Ираном усиливает опасения по поводу поставок.

В свою очередь Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия требует не покупать «ни одной молекулы российского газа», несмотря на энергокризис в Евросоюзе.

Ранее Дмитриев прокомментировал сообщения о плане ЕС по централизованным закупкам газа.

 
