Москвичи смогут получить онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг

Задать вопрос о порядке предоставления ряда услуг социального направления теперь можно в режиме онлайн. На портале mos.ru появилась возможность записаться на консультацию со специалистами центров «Мои Документы» посредством видеоконференцсвязи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровизация социальной сферы столицы — бесспорно один из наших приоритетов, — подчеркнула Ракова. — Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в онлайн. Так, мы рады заявить, что теперь москвичи могут получать консультации о получении ряда услуг социального направления от специалистов центров «Мои Документы» в дистанционном формате — без личного посещения офиса».

По ее словам, работа организована так, чтобы у горожан была возможность выбрать удобное время для видеоконсультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера.

«В дальнейшем мы расширим перечень услуг, по которым будут доступны консультации», — пообещала вице-мэр.

Так, в разделе «Услуги» заявителю необходимо выбрать «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», далее выбрать услугу «Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки».

После бронирования удобной даты и времени онлайн-встречи нужно указать адрес электронной почты, куда будет направлена ссылка с приглашением на видеоконсультацию. На этой же странице в соответствующем поле заявитель указывает интересующий вопрос (из предложенного перечня). На этом этапе и можно подробно описать свою ситуацию.

Необходимо помнить, что консультации доступны с 9 до 20, а длительность одного сеанса составляет до 20 минут.

Пока темы консультаций связаны с востребованными услугами социального направления: можно узнать порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, бесплатной санаторно-курортной путевки через органы социальной защиты населения, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных социальных выплат семьям с детьми и других важных социально значимых услуг.

Примечательно, что в центрах госуслуг 98% услуг доступны по экстерриториальному принципу.