В Липецке вместо плитки на улице постелили ковер

В Липецке управляющая компания на улице вместо плитки постелила ковер. Об этом пишет издание GOROD48.

Отмечается, что после ремонта водоснабжения перед подъездом образовались лужа и грязь, где постоянно поскальзывались и падали люди.

«Сначала мы пробовали засыпать эту огромную яму с черноземом и глиной щебнем, стелили доски, но ничего не помогало. Потом решили постелить ковер – и все остались довольны», — сказали в управляющей компании.

Подчеркивается, что ковер лежит на улице уже полтора месяца, на него никто не жалуется.