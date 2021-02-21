Центр «Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа по вакцине от коронавируса

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что они получили более 45 обращений из-за границы по вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории», — сказал он в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что «Вектор» намерен выпустить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в феврале и еще 1,5 млн — в марте.