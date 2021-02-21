В центре Москвы украли бутылку шампанского за 25 тысяч рублей с витрины магазина

Из магазина в центре Москвы неизвестный похитил бутылку шампанского за 25 тысяч рублей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 13 февраля в магазине на Комсомольском проспекте, 34. С витрины была похищена бутылка шампанского Veuve Clicquot La Grande Dame Vintage.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Старой Басманной улице из магазина украли бутылку вина за 50 тысяч рублей.