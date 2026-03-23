Shaman раскрыл самое необычное требование своего райдера

Shaman заявил, что у него в райдере на первом месте – портрет Владимира Путина
Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что первым пунктом его райдера является портрет президента Владимира Путина, который он всегда вешает в своей гримерке. Кроме того, он признался, что возит с собой фотографию супруги, передает специальный корреспондент НСН.

«У меня в райдере стоит первым пунктом портрет нашего президента Владимира Путина, фотография жены лежит в чемоданчике, а на телефоне заставка — просто черный экран», — заявил артист.

Он также сообщил, что не намерен менять англоязычный псевдоним и выступать под своим настоящим именем. Написание латиницей Shaman объяснил тем, что начинал творческую деятельность в 2020 году и раскручивался через интернет, где практически все писалось именно так. Артист подчеркнул, что не нарушает этим никаких законов, а его сценическое имя стало состоявшимся брендом, причем не только в России.

«Моя мечта, чтобы песни на русском языке слушали, пели и любили во всем мире, поэтому это своего рода популяризация творчества для людей, которые живут за границей. Поэтому все сходится», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, 1 марта 2026 года в силу вступил закон о защите русского языка с ограничениями к использованию иностранных слов в публичном пространстве. Как напомнила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Яна Ковалевская, в соответствии с его требованиями государство ограничивает иностранные слова в публичном пространстве (в торговле, услугах и вообще там, где потребитель видит информацию).

Ранее Shaman ответил на скандал с облизыванием льда Байкала.

 
