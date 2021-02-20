Адвокат рассказала, в каких условиях содержится Навальный в СИЗО

Алексей Навальный содержится в СИЗО «Матросская Тишина» в одиночной камере. Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова, пишет РИА «Новости».

«Навальный содержится в СИЗО один, без сокамерников», — сказала адвокат.

Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвинение просило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тыс. руб.