В РФ завершились испытания вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила, что клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 были завершены. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы ждем этого (разрешения вакцинировать лиц старше 65 лет. — «Газета.Ru») буквально со дня на день», — сказала Попова.

Она отметила, что все документы клинических исследований уже были «должным образом переданы».

В четверг, 18 февраля, стало известно, что свыше 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступили в гражданский оборот.