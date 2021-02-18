В Челябинске задержан замглавы города по экономическому развитию Олег Извеков

Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка ФСБ.

Задержание проводилось сотрудниками ФСБ совместно с работниками регионального управления Следственного комитета.

Причина задержания не уточняется.

Извеков был назначен вице-мэром Челябинска 26 февраля 2020 года. До этого он занимал руководящие посты в коммерческих структурах.