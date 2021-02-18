Депутат из Саратова предложил казнить коррупционеров

Депутат Саратовской областной думы, член ЛДПР Станислав Денисенко предложил казнить коррупционеров, передает «Саратов 24».

«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», — заявил он в ходе заседания.

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» депутат напомнил о словах главы ЛДПР Владимира Жириновского о противодействии правонарушителям. По словам Денисенко, у партии четкая и ясная позиция по вопросам борьбы с коррупцией.