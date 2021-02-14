Пожар в центре Москвы перекинулся на второй этаж здания

Пожар в здании в центре Москвы перешел на второй этаж. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в экстренных службах отметил, что МЧС повысило ранг опасности возгорания до второго.

Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составляет 500 кв м.

В МЧС подчеркнули, что до прибытия пожарных отрядов из здания были эвакуированы 40 человек. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

Ранее появилась информация о пожаре в здании на Мясницкой улице, где расположены кафе, хостел, офисы, рестораны и магазины.