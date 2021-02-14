Джонсон призовет к ускорению распространения вакцин от COVID-19 на встрече G7

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен выступить в рамках встречи «Большой семерки» с заявлением по вакцинам от коронавируса. Об этом сообщается на сайте его канцелярии.

Так, он собирается призвать лидеров G7 ускорить темпы распространения препаратов и всячески содействовать этому процессу.

В ходе встречи также будут подняты вопросы сотрудничества стран по обеспечению равноправного доступа к вакцинам во всем мире.

Встреча G7 пройдет в формате видеоконференции в пятницу, 19 февраля.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109 млн заболевших, свыше 81 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».