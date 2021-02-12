Лингвист подтвердила в суде оскорбление Навальным ветерана

Лингвист из экспертного центра Следственного комитета России Альбина Глотова в ходе судебного заседания подтвердила оскорбление Алексеем Навальным ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС.

«Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными», – заявила эксперт.

По ее словам, оскорбительные высказывания Навального были обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика, в числе которых и ветеран.

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривают уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный лично присутствует на заседании. Ранее стало известно, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отводе судьи Веры Акимовой.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал.