Гинцбург рассказал, на какой срок «Спутник лайт» обеспечит защиту от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько времени однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» будет защищать от COVID-19.

«Скорее всего, она будет защищать четыре, от силы пять месяцев», — заявил Гинцбург.

До этого Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от новых вариантов COVID-19. Он также отмечал, что после прививки «лайт-вакциной» иммунитет к коронавирусу сформируется в течение трех недель.