«Вектор» направил результаты испытаний «ЭпиВакКороны» в зарубежные журналы

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» послал результаты первой и второй фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные рецензируемые журналы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Там отметили, что публикация результатов испытаний ожидается в ближайшее время.

Как уточняется, в русскоязычных научных изданиях до выхода международных публикаций эти результаты обнародованы не будут.

Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» продемонстрировала 100% иммунологическую эффективность.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».