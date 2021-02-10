«Вектор» направил результаты испытаний «ЭпиВакКороны» в зарубежные журналы

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» послал результаты первой и второй фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные рецензируемые журналы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Там отметили, что публикация результатов испытаний ожидается в ближайшее время.

Как уточняется, в русскоязычных научных изданиях до выхода международных публикаций эти результаты обнародованы не будут.

Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» продемонстрировала 100% иммунологическую эффективность.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».