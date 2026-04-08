Операцию США против Ирана включили в раздел «американских неудач»

Военная операция США против Ирана войдет скорее в историю американских неудач, нежели побед. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Самохвалебные реляции из Вашингтона льются рекой, но если эта эпопея и войдет в историю американских «освободительных» походов, то скорее в раздел неудач, нежели чем побед», — написал сенатор.

Также Косачев упомянул и другую сторону конфликта — Израиль. Он считает, что Иерусалим «скрепя зубами» готов соблюдать двухнедельное перемирие, поскольку понимает, что это чревато для него дальнейшим укреплением позиций Тегерана в регионе в целом. Иран, по словам сенатора, вне всякого сомнения достиг желаемого.

«Он выстоял, защитив (при всех трагичных потерях) и территорию, и суверенитет, и национальное достоинство», — отметил Косачев.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Американский президент объявил, что готов приостановить бомбардировки Исламской Республики на этот период времени. В ответ Тегеран также прекратит огонь и откроет Ормузский пролив для прохода судов.

Ранее Иран объявил о победе над США на фоне перемирия.

 
