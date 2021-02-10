Путин проведет встречу с главными редакторами российских СМИ

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин вечером в среду, 10 февраля, в формате онлайн проведет встречу с главными редакторами российских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это будет не публичная встреча, и «повестки для нее нет». Глава государства пообщается как с главредами печатных СМИ, так и электронных, а также радио.

«Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдет также «через телевизор», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, в этот день у президента запланировано совещание с членами кабмина в режиме видеоконференции, где первый вице-премьер Андрей Белоусов выступит с докладом о совершенствовании института банкротства.