Врачи спасли ростовчанина с шариковой ручкой в мозгу
Бернст Ю.
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В Ростове-на-Дону врачи спасли пациента, которому вонзилась в глаз шариковая ручка, сообщается на странице Медицинского учреждения в Instagram.
37-летнего пациента экстренно доставили в больницу ночью. Шариковая ручка повредила ему глаз и вошла в мозг на весь диаметр полости черепа.
Отмечается, что ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга.
Сейчас мужчина находится в реанимации.
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