Врачи спасли ростовчанина с шариковой ручкой в мозгу

В Ростове-на-Дону врачи спасли пациента, которому вонзилась в глаз шариковая ручка, сообщается на странице Медицинского учреждения в Instagram.

37-летнего пациента экстренно доставили в больницу ночью. Шариковая ручка повредила ему глаз и вошла в мозг на весь диаметр полости черепа.

Отмечается, что ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга.

Сейчас мужчина находится в реанимации.