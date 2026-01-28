В Иране ответили на резкие заявления со стороны США

Шамхани: любая агрессия США против Ирана будет расценена как начало войны

Любого рода военный акт США против Ирана будет расценен исламской республикой в качестве начала войны. Об этом в соцсети X написал советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

«Ответ будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, его целью будут агрессор, сердце Тель-Авива и все те, кто оказывает агрессору поддержку», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.