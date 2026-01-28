Размер шрифта
В Челябинской области мальчик упал в колодец, ребенка не спасли

В Челябинской области мальчик провалился в колодец по пути из школы
Telegram-канал Челябинский Следком

Ребенок из Челябинской области не выжил после падения в колодец. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Нязепетровск. По версии следствия, девятилетний мальчик шел домой из школы, но в какой-то момент перестал отвечать на звонки близких. После этого начались поиски.

Позже его обнаружили в колодце с водой на Южной улице, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Фигурантами станут лица, ответственные за содержание коммунальных сетей.

«В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники», – сообщается в публикации.

По данным 74.ru, предварительно, колодец был бесхозным и какому-либо коммунальному предприятию не принадлежал.

Губернатор региона отдал распоряжение установить принадлежность объекта.

Ранее пожарные спасли мальчика, провалившегося в канализацию, копая яму в снегу.
 
