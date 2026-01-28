Рубио рассказал, дала ли Россия согласие на гарантии безопасности Украине

Рубио: Россия еще не дала согласие на гарантии безопасности Украине

Россия еще не дала свое согласие на предоставление возможных гарантий безопасности Украине со стороны Запада. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса, передает ТАСС.

«Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что любые гарантии безопасности вступят в силу только после урегулирования конфликта на Украине.

Несколькими часами ранее агентство Reuters сообщило, что США требуют от Украины подписать соглашение с РФ в обмен на гарантии безопасности. Также 27 января издание Financial Times написало, что США поставили Украине условие предоставить гарантии безопасности в обмен на мирное соглашение, которое будет включать территориальные уступки. В Белом доме при этом данную информацию опровергли.

Ранее Украина отказалась принимать «бессмысленные» гарантии безопасности Запада.