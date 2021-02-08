Экс-полковника Захарченко перевели из СИЗО в больницу

Осужденного по делу о взятках бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу для обследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Горбатенко.

По его словам, в январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала, что у экс-полковника обнаружили заболевание, в связи с чем ему необходимо оперативное лечение. О какой именно болезни идет речь, правозащитник не уточнил.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

19 января сообщалось, что прокуратура направила в суд новое дело Захарченко о взятках.