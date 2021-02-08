Подводная лодка столкнулась с частным торговым судном у берегов Японии

У берегов японской префектуры Коти подводная лодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.

«При канцелярии премьер-министра в связи с инцидентом был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации», — заявил он.

Отмечается, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности частного судна и для оперативного информирования населения о развитии ситуации. Предварительно, ни коммерческие судно ни подводная лодка не получили повреждения корпуса. О пострадавших генсеку неизвестно.

При этом по данным агентства Kyodo, пострадали как минимум три члена экипажа подводной лодки. Столкновение произошло в момент всплытия подлодки.

Ранее у берегов Японии столкнулись сухогруз и рыболовное судно.