Ребенок выпал из окна больницы в Чите

В Чите малолетний ребенок выпал из окна областной детской клинической больницы. Об этом сообщает портал Чита.ру.

СМИ отмечает, что шестилетний мальчик упал с высоты третьего этажа. В результате он получил тяжелые травмы мозга и переломы. На данный момент он находится в реанимации в состоянии комы.

Главврач детской больницы Владимир Комаров подчеркнул, что это произошло по причине несчастного случая.

Сотрудники следственного управления СК по Забайкальскому краю инициировали по данному факту проверку, в рамках которой произвели осмотр места инцидента, изъяли данные камер видеонаблюдения. Ими будет дана правовая оценка действий медперсонала.

Кроме того, будет установлена причина госпитализации мальчика без родителей: матери было отказано в совместном проживании с сыном в одной палате.

Ранее житель Воронежа выпал из окна на коляску с младенцем.