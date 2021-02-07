На северо-востоке Москвы двух пассажиров избили у станции МЦК

На северо-востоке Москвы инспектор службы транспортной безопасности избил двух безбилетников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Драка произошла в ночь на 6 февраля на проспекте Мира около станции МЦК «Ростокино». Прибывшие на место полицейские установили, что в вестибюле станции трое мужчин попытались пройти через турникет без билета, но были остановлены инспекторами службы транспортной безопасности.

«После они вышли на улицу, где словесный конфликт перерос в драку, в результате которой инспектор службы транспортной безопасности головой ударил одного из пассажиров в голову, причинив ему, согласно справке, полученной из медицинского учреждения, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга», — рассказали в пресс-службе.

У второго пострадавшего, по предварительным данным, вывих руки и ушиб головы. Он также обращался за медпомощью.

В отношении инспектора службы транспортной безопасности возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что мужчина избил сотрудника метро на станции «Трубная».