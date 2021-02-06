В России выявлено еще 16 627 новых случаев коронавируса

В России выявили еще 16 627 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 214), Санкт-Петербурге (1 248), Московской области (955).

В стране за прошедший день выздоровел 22 831 пациент, скончались 497.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 951 233 жителей России, умерли 76 229 человек, вылечились 3 436 326.

Ранее сообщалось, что в России провели свыше 104 млн тестов на коронавирус.