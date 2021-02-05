В Петербурге рассмотрят иск о выселении кошки и попугая из квартиры

Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать 10 тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова истца, его семья купила две комнаты в квартире. Ответчице принадлежит третья комната, в которой живут кошка и попугай, однако, по словам истца, женщина «осуществляет уход» за животными в местах общего пользования.

При этом дети истца должны соблюдать рекомендации медиков, в том числе — не контактировать с животными и птицами, отмечает пресс-служба.

Перед покупкой квартиры ответчица на контакт с истцом не выходила, избегая и игнорирую будущих собственников. Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но успеха не достиг. В связи с чем, семья истца не может находиться в своей жилой собственности, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей.