Творческие вузы вернутся к очным занятиям
Карина Казанцева
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Творческие вузы вернутся к очным занятиям с 8 февраля. Соответствующее разрешение дало Минкультуры, пишет ТАСС.
«В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года», — сказали в ведомстве.
Подчеркивается, что вузы должны учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.
Ранее Минобрнауки вернул очное обучение в российских вузах.
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