Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед из-за оттепели

Жителей Московской области предупредили об опасности выхода на лед из-за потепления. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на Московскую областную пожарно-спасательную службу.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, из-за аномальной оттепели может начаться интенсивное таяние мощного снежного покрова и льда в акваториях. В этой связи он призвал жителей региона к осторожности.

Пестов напомнил, что человек переохлаждается в ледяной воде за 10–15 минут, а спустя 20 минут теряет сознание.