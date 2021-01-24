Мадуро сообщил о террористической атаке на газопровод в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о террористической атаке на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), которая привела к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны. Об этом он сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось на его YouTube-канале.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар», — сказал Мадуро.

По его словам, в данный момент объект контролируется рабочими PDVSA.

Глава государства отметил, что в результате инцидента никто не погиб не был ранен, сотрудники компании остановили утечку газа. Мадуро назвал организаторов нападения, хотевших нарушить поставки газа с местного НПЗ, террористами и трусами.

Ранее Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новых наемников для нападения на Венесуэлу.