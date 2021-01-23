Конфликт произошел на акции у посольства России в Киеве

Конфликт между двумя различными группами произошел в ходе акции у российского посольства в Киеве, сообщается на сайте киевской полиции.

По данным ведомства, на акции присутствовали около 30 человек. Во время мероприятия произошел «краткосрочный словесный конфликт», который был незамедлительно урегулирован сотрудниками правоохранительных органов.

На данный момент мероприятие прекратилось, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после нападения на полицейских в ходе несанкционированной акции.