На Украине задержали якобы агента ФСБ по прозвищу Джигурда

В Херсонской области Украины задержали мужчину по прозвищу Джигурда, который якобы является агентом ФСБ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Согласно сообщению, Джигурда числится в агентурной сети ФСБ и в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В январе 2021 года он якобы получил от своих кураторов деньги для организации на Украине протестных мероприятий.

Также ему поручили собрать информацию о кризисах в социально-экономической сфере и устроить «тарифный майдан».

«По замыслу российских спецслужб, это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии распространиться и по всей стране», — говорится в сообщении.

Также Джигурда должен был способствовать росту «сепаратистских настроений» среди украинцев.

По данным СБУ, Джигурду завербовали в мае 2020 года, когда тот находился в Луганске. Настоящее имя мужчины не уточняется.

Ведется расследование по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).