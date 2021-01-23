На несанкционированных акциях в Москве пострадали более 40 силовиков
Максимс Краюшкинс
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На несанкционированной акции протеста в центре Москвы пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«На данный момент известно о 42 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которые получили легкие травмы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.
Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
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