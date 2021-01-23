Власти готовы привить от коронавируса 60% россиян в 2021 году

Власти готовы привить 60% россиян от коронавируса в 2021 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и без учета граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 млн человек, то есть 60 % населения, без учета тех, кому нет 18 лет», — сказала Голикова.

По ее словам, пока не сформируется популяционный иммунитет, в России будет действовать масочно-перчаточный режим.

Ранее Голикова допустила, что коронавирус включат в постоянный календарь прививок.