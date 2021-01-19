В Великобритании установлен антирекорд по суточной смертности от COVID-19

В Великобритании число пациентов с COVID-19, умерших за последние сутки, достигло 1610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает Sky News.

Накануне в Великобритании уже был зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 33 355 подтвержденных случаев коронавируса.