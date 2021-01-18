Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском

В аэропорту Жуковский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в рамках испытательной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Речь идет о происшествии в рамках испытательной работы», — сообщили в аэропорту.

Отмечается, что экипаж при выкате самолета за пределы ВПП не пострадал, видимых повреждений у самолета тоже нет.

Происшествие не повлияло на работу Жуковского, изменений в расписании не планируется.

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