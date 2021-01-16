Белоруссия заявила об отключении первого энергоблока БелАЭС

Минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока от сети. Об этом сообщает БелТА.

Ведомство уточнило, что отключение произошло после срабатывания системы защиты.

При этом министерство подчеркнуло, что радиационный фон в районе станции остается в норме.

БелТА добавляет, что отключение произошло в 19.02.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко утвердил сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС

— Первый энергоблок планово отключили на БелАЭС

— Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году