Правительство назначило двух новых заместителей главы Минвостокразвития

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении двух новых заместителей главы Минвостокразвития. Документы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на данный пост был назначен Бобраков Анатолий.

Вторым документом на место замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Марат Шамьюнов.

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