В России готовятся испытать вакцину «Спутник V» на онкопациентах
В России подготовлен план будущих клинических исследований вакцины «Спутник V» на онкопациентах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на внештатного специалиста-онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.
«Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то 6-7 месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов», — говорится в сообщении.
Каприн отметил, что в ближайшее время может начаться набор добровольцев для исследований.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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