Попова заявила о формировании в РФ популяционного иммунитета к COVID-19

В России при сравнительно невысоком уровне заболеваемости коронавирусом выработался популяционный иммунитет к коронавирусу. Такое заявление на совещании с эпидемиологами и вирусологами сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что в России сформировался популяционный иммунитет «при невысоком все-таки», по сравнению с другими государствами, уровне заболеваемости.

По словам Поповой, страна находится на 60-м месте по совокупной заболеваемости COVID-19 за год в мире на 100 тыс. населения.

Согласно последним данным, в России выявили 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек вылечились, 64 495 пациентов скончались. В стране проведено уже более 95,6 млн тестов на выявление COVID-19.

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