Два новых штамма коронавируса найдены в США

Ученые из медицинского центра Университета штата Огайо сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса на территории США, сообщает телеканал nbc4i.

Один из указанных штаммов имеет три генетические мутации, он был выявлен в Колумбусе и в течение трех недель стал доминирующим вариантом вируса в городе. По мнению ученых, он более заразен, чем известные ранее разновидности патогена.

Второй штамм аналогичен «британскому» варианту патогена, указано в сообщении. Он был обнаружен у одного пациента в Огайо, на данный момент судить о его распространенности невозможно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США опровергли данные о новой разновидности коронавируса

— В США предположили появление нового штамма коронавируса в стране