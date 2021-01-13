В России свободно 30% коек для пациентов с коронавирусом

В России свободны 30,8% коек для пациентов с коронавирусом, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день в стране развернуто 277 тысяч ковидных коек, на утро вчерашнего дня в среднем занятость коек составляла 69,2%», — сказала Голикова.

Она добавила, что на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение дома, было выделено 7,8 млрд рублей.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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