Пьяная россиянка оставила ребенка на 30-градусном морозе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Татарстана по статье «Покушение на убийство малолетнего». Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 13 января женщина распивала алкоголь с сожителем матери. После этого она ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и 4 лет. Температура воздуха на улице была -30°C.

«Спустя некоторое время, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с ним в дом, оставив при этом в сарае младшую девочку. На утро ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Девочка с тяжелейшими обморожениями была госпитализирована, старший ребенок также получил обморожения. Подозреваемую задержали, следователи ходатайствуют о ее заключении под стражу.

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