В Белоруссии возбудили 332 уголовных дела за клевету после выборов
За последние пять месяцев ГУСБ МВД Белоруссии установило 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных после президентских выборов в республике, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
В связи с этим в стране возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.
«Интернет-пространство не является территорией вседозволенности, а анонимный формат общения вовсе не гарантирует безнаказанность. В гонке за правом на свободу мнений и суждений следует обдуманно и взвешенно подбирать слова и выражения. Чтобы потом не пришлось раскаиваться», — отметила Чемоданова.
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