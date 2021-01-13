В Белоруссии возбудили 332 уголовных дела за клевету после выборов

За последние пять месяцев ГУСБ МВД Белоруссии установило 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных после президентских выборов в республике, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В связи с этим в стране возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.

«Интернет-пространство не является территорией вседозволенности, а анонимный формат общения вовсе не гарантирует безнаказанность. В гонке за правом на свободу мнений и суждений следует обдуманно и взвешенно подбирать слова и выражения. Чтобы потом не пришлось раскаиваться», — отметила Чемоданова.

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