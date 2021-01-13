В краевой больнице Красноярска проходят обыски

В Красноярской краевой клинической больнице и красноярской строительной компании «Сибиряк» проходят обыски в рамках уголовного дела о хищениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело по статье «мошенничество» было возбуждено по подозрению в хищениях при поставках медоборудования в рамках реконструкции больницы. По данным источника, было украдено около 113 млн рублей.

Отмечается, что дело открыли в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций, которые занимались поставками медицинского оборудования.

«Вакуленко, будучи руководителем субподрядных организаций «Стройтекс» и «Красмедсервис», заменял оборудование, которое он должен был поставить в больницу в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что часть поставленного оборудования могла нести угрозу здоровью людей.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

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