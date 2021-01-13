В подольской детской больнице произошло задымление

В Подольске произошло задымление в детской больнице. Об этом сообщает МЧС России по Московской области.

Пожар произошел рано утром в соматическом отделении детской больницы на улице Кирова, 38. По прибытии спасателей наблюдалось задымление на первом этаже в сестринской.

Из-за задымления эвакуировали 36 детей, 7 матерей и 11 работников. В результате никто не пострадал.

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