В подольской детской больнице произошло задымление
Катерина Медведева
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В Подольске произошло задымление в детской больнице. Об этом сообщает МЧС России по Московской области.
Пожар произошел рано утром в соматическом отделении детской больницы на улице Кирова, 38. По прибытии спасателей наблюдалось задымление на первом этаже в сестринской.
Из-за задымления эвакуировали 36 детей, 7 матерей и 11 работников. В результате никто не пострадал.
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