В Кремле опровергли сообщения о вакцинации Путина от коронавируса
Ева Краснова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не прививался от коронавируса, передает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее в Telegram появилась информация, что Путин уже привился от коронавирусной инфекции.
«Нет. Это не соответствует действительности», — пояснил Песков.
Песков уточнил, что Путин сообщит, когда сделает прививку.
На декабрьской большой пресс-конференции Путин говорил, что планирует вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста.
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